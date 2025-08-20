Tayini çıktığı gün kazada hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesinde D-65 karayolu Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Müge Perdahlı idaresindeki otomobil, önündeki aracı geçmek isteği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Araç hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Müge Perdahlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

YENİ TAYİN YERİNE GİDİYORDU

Kazada hayatını kaybeden Müge Perdahlı'nın Muratşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi'nde memur olarak görev yaptığı, tayini çıktığı için arkadaşından aldığı emanet araba ile Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne görüşmeye gittiği öğrenildi. Kaza haberini alan ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Perdahlı'nın cansız bedeni Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.