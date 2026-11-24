Tayland'da Yüzen Fener (Loy Krathong) Festivali kutlandı. her yıl ay takvimine göre son dolunay gecesinde kutlanan geleneksel festivalde, ülke genelinde her yaştan kişi nehir, göl ve kanalların kenarında bir araya geldi. Festivalde, 'krathong' adı verilen el yapımı rengarenk fenerler, dualar ve dilekler eşliğinde suya bırakıldı.



Genellikle muz ağacı gövdesi ve yapraklarıyla hazırlanan, çiçekler, mum ve tütsülerle süslenen fenerlerin birbirinden farklı tasarımları da dikkat çekti. Bazı fenerler ekmek, cips ve çeşitli gıda malzemeleri kullanılarak hazırlanırken, özellikle genç katılımcıların farklı tasarımlardaki fenerleri ilgi gördü. Farklı yaş gruplarından Taylandlı öğrenciler de okullarında kendi yaptıkları fenerlerle festival kutlamalarına katıldı.



Taylandlı vatandaşların geleneksel kıyafetler ve yöresel müzikler eşliğinde kutladığı festival, yabancı turistlerden de yoğun ilgi gördü. Yerel halkın kutlamalarını ilgiyle takip eden turistler de zaman zaman etkinliklere katılarak kendi dilekleri eşliğinde fenerlerini suya bıraktı.



Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul da eşi Thanon Charnvirakul ile birlikte başkent Bangkok'taki Pom Mahakan Parkı'nda düzenlenen festivalin açılış törenine katıldı. Kabine üyeleri ve Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt'un da yer aldığı törende Anutin ve eşi, kendi hazırladıkları krathong fenerini suya bıraktı. Başbakan Anutin, dileğinin ülkede barışın ve halkın mutluluğunun sürmesi olduğunu ifade etti.



Tayland'ın önemli kültürel geleneklerinden biri olan festival, suyun bereketi ve yaşam için taşıdığı öneme dikkat çekiyor. Dolunay gecesinde gerçekleştirilen festivalde, katılımcılar mum ve tütsü yaktıkları fenerleri suya bırakarak dilek tutuyor. Festival kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde kültürel gösteriler, geleneksel danslar ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.