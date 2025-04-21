Tayvanlı eşinden olan kızıyla yaşama tutundu

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan doğuştan işitme, konuşma ve aynı zamanda ortopedik engelli olan 53 yaşındaki Yusuf Ay, 2008'de internetten tanıştığı kendisi gibi konuşma ve işitme engelli Tayvanlı Mei Chan Whang (51) ile evlendi. Evliliğin 3. yılında kızları Hanife Kübra dünyaya geldi. 3 yıl sonra Whang Tayvan'a gidip bir daha geri dönmedi. Yusuf Ay 11 yıldır kızına hem annelik hem babalık yapıyor. Ahşap ürünler yaparak ev ekonomisine katkı sağlayan, Ay, "Eşimden boşanmak istiyorum ama kendisine ulaşamıyorum. Kızımla birlikte yaşama tutundum. O benim mutluluk kaynağım" dedi.