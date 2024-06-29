TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Komisyonu Erzincan’da

Ceza infaz Kurumu önünde açıklama yapan Yurdunuseven, "Buradaki eksiklikleri tespit edeceğiz, komisyon olarak raporlayacağız ve ilgili bakanlıklarla paylaşacağız" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve komisyon üyeleri, Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulunmak amacıyla Erzincan'a geldi.

Komisyon Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve komisyon üyeleri Ceza infaz Kurumu inceleme ziyaretleri kapsamında Erzincan'da temaslarda bulundu. İlk olarak Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret eden Yurdunuseven ve komisyon üyeleri, burada Vali Aydoğdu'dan Erzincan hakkında bilgi alarak özellikle Ceza infaz Kurumu hakkında fikir alış-verişinde bulundular.

ÇALIŞMALARIMIZIN VERİMLİ SONUÇLARINI ALIYORUZ

Erzincan Ceza infaz Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Alt Komisyon Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Çalışan ve tutuklu hakları inceleme alt komisyonu olarak dün Erzurum'da bir cezaevi ziyareti yaptık. Bugün de Erzincan'da cezaevi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Burada tüm siyasi partilerimizin milletvekili var. Ve içeride bulunan devlete emanet olarak teslim edilen mahkum ve hükümlü tutukluların durumları içerideki yapılan işlemler ve problemler varsa tespiti ve bunları iyileştirmeyle ilgili neler yapabiliriz? Bununla ilgili bugün burada bir çalışma gerçekleştireceğiz. 28. dönemde 3 tane daha önce yapmıştık. Dün ve bugünle beraber toplam beş ilimizde Cezaevi ziyaretleri gerçekleştirmiş oluyoruz. Biz yine içeride tespitlerimizi yapacağız. Raporlarımızla birlikte üst kuruluna teslim edeceğiz ve bundan sonra gerekli tavsiyelerde bulunacağız. Çalışmalarımızın verimli sonuçlarını alıyoruz. Dün Erzurum'da söylemiştim, çocukların hafta sonları görüşleriyle ilgili. Yine bununla ilgili çok fazlasıyla yaptığımız tavsiyelerin karşılığını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü dediğimiz gibi neticede insan odaklı çalışıyoruz. Dolayısıyla düsturumuz. iyi çalışmalar, güzel sonuçlar elde etmek istiyoruz. Ve içerideki mahkûmlarımızın da insanı insanoğluna yakışır şekilde cezalarını çekip topluma ıslah olarak dönmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bütün çabalarımız, çalışmalarımız bu yöndedir" ifadelerine yer verdi.