TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Komisyonu Erzurum’da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve komisyon üyeleri, Dumlu ve Şükrüpaşa Cezaevlerinde incelemelerde bulunmak amacıyla Erzurum'a geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Kurulu'na bağlı olarak çalışan Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu üyeleri milletvekilleri Erzurum Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Erzurum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda inceleme yaptı. Cezaevlerinden gelen şikâyetlere göre koğuşlarda ve çeşitli alanlarda inceleme yapan üyeler, tespitlerini raporlaştırarak ilgili bakanlıklara iletecek.

Komisyon Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve komisyon üyeleri ceza ve tevkif evlerindende inceleme ziyaretleri kapsamında Erzurum'da temaslarda bulundu. İlk olarak Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret eden Yurdunuseven ve komisyon üyeleri, burada Vali Çiftçi'den Erzurum hakkında bilgi alarak özellikle ceza infaz kurumları hakkında fikir alış-verişinde bulundular.

İncelemeye Alt Komisyon Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, üyeler AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan katıldı. Erzurum Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Alt Komisyon Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Kurulu'na bağlı olarak çalışan Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu olarak 28'inci dönemde 3 cezaevimizi ziyaret etmiştik. Komisyonun içerisinde her partiden bir temsilcimiz bulunmakta. Çünkü İnsan Hakları İnceleme Komisyonu kanunla kurulan bir komisyon. Dolayısıyla tüm partilerin de temsil edilmesi gerekiyor. Alt komisyonumuzun da bütün partilerden temsilcisi bulunmakta. Komisyon olarak bugün Erzurum'da Dumlu ve Şükrüpaşa, yarın da inşallah Erzincan'da bir dizi ziyaret gerçekleştireceğiz. Cezaevlerimizden bize intikal eden şikayetler baz alınarak bir sıralama yapıyoruz ve ona göre ziyaret ediyoruz. Buradan gelen şikayetler çerçevesinde ve içeride de rastgele gireceğimiz değişik koğuşlarda, suçu, cinsiyeti, durumu ne olursa olsun rastgele girdiğimiz cezaevlerindeki koğuşlardaki durumları tespit etmek istiyoruz" dedi.

"EKSİKLİKLERİ TESPİT EDECEĞİZ, KOMİSYON OLARAK RAPORLAYACAĞIZ"

Komisyon olarak yargılama yapmadıklarını, yargı kararlarına bakmadıklarını belirten Yurdunuseven, "Sadece cezaevlerinin şartlarını ve incelemesini yapıyoruz. Devletimize teslim edilen ve buraya gelip hükümlülük veya tutukluluk halini geçirmeye çalışan, devlete bir emanet olarak gelen tüm şahısların durumlarını tespit edip, emaneti zamanında süresi bitince, cezası sona erince tekrar topluma ıslah edilmiş olarak salma amacına çalışıyoruz. Buradaki eksiklikleri tespit edeceğiz, komisyon olarak raporlayacağız ve ilgili bakanlıklarla paylaşacağız. Yaptığımız incelemelerde hem geçen 27'nci dönemde hem de bu dönemde çeşitli kolaylıklar sağladık cezaevlerinde. Çok basit aklıma geleni söyleyeyim. Mesela çocukları okula giden içeride bulunan hükümlü ve tutuklular için, genelde görüş saatleri hafta içiydi, çocuklar okulda oluyordu. Ama biz yaptığımız tespitler sonucunda çocuklu ailelerin öğrenci belgesini getirmek şartıyla aileleriyle görüşlerini cumartesi ve pazar günlerine aldık ki çocuklar da aileleriyle babalarıyla anneleriyle rahatça görüşebilsin. Bu tür bazı tespitlerimizin sonuçlarını da görüyoruz" diye konuştu.