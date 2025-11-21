Haberler Yaşam Haberleri TBMM’den çocuk suçluluğuna karşı araştırma komisyonu kararı... Bakan Tunç: Son derece kıymetli bir adımdır
Giriş Tarihi: 21.11.2025 14:37

TBMM’den çocuk suçluluğuna karşı araştırma komisyonu kararı... Bakan Tunç: Son derece kıymetli bir adımdır

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 22 üyeden oluşan bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi. Alınan kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çocuklarımızı suça sürükleyen nedenleri tüm yönleriyle ele almak ve onları toplumsal hayata daha güçlü hazırlamak adına son derece kıymetli bir adımdır. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
TBMM’den çocuk suçluluğuna karşı araştırma komisyonu kararı... Bakan Tunç: Son derece kıymetli bir adımdır

TBMM çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenleri tüm boyutlarıyla incelemek ve koruyucu-önleyici mekanizmalar geliştirmek üzere 22 üyeden oluşan bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi. Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden itibaren 3 ay süreyle çalışacağı ve gerektiğinde Ankara dışındaki illerde de görev yapabileceği belirtildi.

SON DERECE KIYMETLİ BİR ADIMDIR

Meclisin aldığı kararın önemine vurgu yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çocuklarımızı suça sürükleyen nedenleri tüm yönleriyle ele almak ve onları toplumsal hayata daha güçlü hazırlamak adına son derece kıymetli bir adımdır. Koruyucu ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi, çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğe adım atmaları hepimizin ortak amacıdır" ifadelerini kullandı.

"BU KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYOR HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarının, çocukların suçtan korunması ve suça sürüklenmemesi için bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra bundan sonra da alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve gerek yasal, gerekse idari açıdan yapılabileceklerin kararlılıkla hayata geçirilmesi bakımından çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Çocuklarımız için atılan her adım, ülkemizin yarınlarına duyduğumuz güvenin ve sorumluluğumuzun göstergesidir. Bu kararı memnuniyetle karşılıyor, değerli milletvekillerimize çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM’den çocuk suçluluğuna karşı araştırma komisyonu kararı... Bakan Tunç: Son derece kıymetli bir adımdır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz