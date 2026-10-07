TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2026 Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi!

EYLÜL AYI TCMB FAİZ KARARI NE OLDU?

Para Politikası Kurulu, 10 Eylül 2026 tarihindeki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu. Kurul ayrıca gecelik borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te değiştirmedi.