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Giriş Tarihi: 7.10.2026 14:58

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2026 Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ekim ayında alacağı yeni faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu. Ekonomi piyasalarının yönü açısından dikkatle izlenen TCMB faiz kararı, yatırımcıların yanı sıra mevduat ve kredi faizlerini takip eden vatandaşları da ilgilendiriyor. TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, takvime dair ayrıntılar...

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TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2026 Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl boyunca gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantılarında para politikasına ilişkin kararlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Ekim ayındaki toplantı öncesinde de gözler kuruldan çıkacak yeni karara çevrilmiş durumda. TCMB faiz kararı ile birlikte kurulun para politikasına ilişkin değerlendirmeleri de ekonomi gündeminde yer alacak.

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ekim ayı faiz kararı için 22 Ekim 2026 Perşembe günü toplanacak. Toplantıda alınan karar saat 14.00'te TCMB tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Merkez Bankasının yayımladığı 2026 takvimine göre toplantının ardından PPK özeti ise 30 Ekim'de paylaşılacak. TCMB, faiz kararlarını toplantının yapıldığı gün saat 14.00'te kısa gerekçesiyle birlikte açıklıyor.

EYLÜL AYI TCMB FAİZ KARARI NE OLDU?

Para Politikası Kurulu, 10 Eylül 2026 tarihindeki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu. Kurul ayrıca gecelik borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te değiştirmedi.

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2026 TCMB FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ

TCMB'nin yılın kalan bölümündeki Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şöyle:

  • 22 Ekim 2026: PPK faiz kararı
  • 30 Ekim 2026: Toplantı özeti
  • 10 Aralık 2026: PPK faiz kararı
  • 17 Aralık 2026: Toplantı özeti

Böylece ekim toplantısının ardından 2026 yılının son faiz kararı aralık ayında açıklanacak.

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