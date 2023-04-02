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Giriş Tarihi: 2.4.2023 22:02 Son Güncelleme: 2.4.2023 22:02

TDK'ye göre hangisi "yalnız bakmakla yetinilen aşk" anlamına gelir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 2 Nisan 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan TDK'ye göre hangisi "yalnız bakmakla yetinilen aşk" anlamına gelir? sorusuna ilişkin detayları öğrenmek isteyen izleyiciler bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı ve tüm detaylar.

TDK’ye göre hangisi yalnız bakmakla yetinilen aşk anlamına gelir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 2 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan TDK'ye göre hangisi "yalnız bakmakla yetinilen aşk" anlamına gelir? anlamına gelen atasözü hangisidir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (2 NİSAN 2023)

ATV ile 2 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: TDK'ye göre hangisi "yalnız bakmakla yetinilen aşk" anlamına gelir?

A- Kara sevda
B- Göz sevdası (CEVAP)
C- Platonik aşk
D- Uzak aşk


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TDK'ye göre hangisi "yalnız bakmakla yetinilen aşk" anlamına gelir?
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