"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 2 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan TDK'ye göre hangisi "yalnız bakmakla yetinilen aşk" anlamına gelir? anlamına gelen atasözü hangisidir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile 2 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: TDK'ye göre hangisi "yalnız bakmakla yetinilen aşk" anlamına gelir?
A- Kara sevda
B- Göz sevdası (CEVAP)
C- Platonik aşk
D- Uzak aşk