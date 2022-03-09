Tebrik Ve Kutlama Mesajları: Arkadaşa Yeni İş, Evlilik, Nişan, Düğün Tebrik Mesajı Örnekleri

Özellikle son yıllarda yaşanan pandemi ile beraber kutlamalar ve tebrikler tamamen uzaktan ve sanal bir hale gelmek zorunda kaldı. Bu durumlarda hem orijinal mesajlar bulmak hem de değişik fikirler öğrenmek istiyorsanız çok doğru bir yazıyı okuyorsunuz demektir.

TEBRİK MESAJLARI

Belki bir terfii tebrik edeceksiniz ya da yeni alınan bir evi. Belki de yakın arkadaşınızın nişan haberine bir tebrik ile cevap vermek istiyorsunuz. İşte sizin için seçtiğimiz tebrik mesajları;

Bazıları başarı elde edemeyince başarılı insanların başarılarını küçültmekle kendini teselli ederler. Senin gibiler ise bu tür insanlara inat başararak onlara ders verirler. Terfiin hayırlı olsun.

Hayatında yaptıklarının her zaman seni ileriye taşımasını umut ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Bu hayatta insanların iyi yerlere gelmesini sağlayan şans değil başarı ve çalışkanlıktır. Sen bunun bizim için en büyük kanıtı oldun. Yeni işinin yepyeni güzellikler getirmesi dileğiyle canım arkadaşım, yeni işin kutlu olsun.

Hayat dediğin bu yolda birleşen yollarınızın hiçbir zaman ayrılmaması dileklerimle. Nişanınızı tebrik ederim.

Bu nişan gününüzde sevginizle dünyaya renk verin. Bu hayatınızın en özel günüdür. Elleriniz hiç ayrılmasın.

Emeklerinin karşılığını sonuna kadar alacağın, çok sevdiğin ve çok sevildiğin bir çalışma yaşantın olmasını diliyorum, başarıların daim olsun.

KUTLAMA MESAJLARI

Sevdiklerimize onlarla aynı coşkuda olduğumuzu anlatmanın en güzel yollarından biri de kutlamalarına dahil olmaktır. Bu bazen doğum günü kutlamak, bazen özel bir gün kutlamak, bazen de önemli günleri kutlamak olabilir. İşte bazı örnek kutlama mesajları;

Bir yerde doktor varsa, yaşam ve umut vardır. Varlığınıza minnettarız. 14 Mart tıp bayramınız kutlu olsun.

Bu güzel ve gurur verici başarını canı gönülden kutlarım.

Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, bayramınız kutlu olsun.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun, bayramınız kutlu olsun.

EVLİLİK TEBRİK MESAJLARI

İki insanın hayatını ömür boyu birleştirmeye karar vermesinden daha güzel, daha kutsal ne olabilir şu hayatta? Sevdiklerimizin bu özel günlerinde yanlarında olamasak bile mesajlarla yalnız bırakmak istemeyiz. İşte bazı evlilik tebrik mesajları;