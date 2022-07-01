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Giriş Tarihi: 1.7.2022 17:32 Son Güncelleme: 1.7.2022 18:33

Tefeci çetesine operasyon! 14 kişi gözaltında

ABBAS ÇAKAR
Tefeci çetesine operasyon! 14 kişi gözaltında

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından,  slah kaçakçılığı ve tefecilik yaptıkları  iddia edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 14 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nde tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları iddiası ile takibe alan bir gruba yönelik olarak operasyon düzenlendi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu 20 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 6 ruhsatsız otomatik pompalı tüfek, 218 değişik ebatlarda fişek ve farklı şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda senet ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, ölümle tehdit etmek suretiyle nitelikli yağma, kasten yaralama, tefecilik iddiası, suç üstlenme ile silah ticareti yapmak suçlarından sorguları devam eden şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.

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Tefeci çetesine operasyon! 14 kişi gözaltında
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