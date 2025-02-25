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Giriş Tarihi: 25.2.2025 11:51 Son Güncelleme: 25.2.2025 12:05

Tefeci operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Mersin polisinin düzenlediği operasyonda, tefecilik yaparak vatandaşlardan yüksek faizle para aldıkları ve bu şekilde haksız kazanç sağladıkları, vatandaşlara borç olarak verilen 5 milyon 300 bin TL karşılığında 9 milyon TL faiz istedikleri tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Tefeci operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (KOM) bağlı ekipleri tarafından yürütülen hassas ve titiz çalışmalar ile birlikte teknik ve fiziki takip sonucunda, 7 şüphelinin tefecilik yaparak vatandaşlardan yüksek faizle para aldıkları ve bu şekilde haksız kazanç sağladıklarını belirledi.

Vatandaşlara borç olarak verilen 5 milyon 300 bin TL karşılığında 9 milyon TL faiz istedikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmatları ile uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Tefeci operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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