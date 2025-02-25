Tefeci operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (KOM) bağlı ekipleri tarafından yürütülen hassas ve titiz çalışmalar ile birlikte teknik ve fiziki takip sonucunda, 7 şüphelinin tefecilik yaparak vatandaşlardan yüksek faizle para aldıkları ve bu şekilde haksız kazanç sağladıklarını belirledi.

Vatandaşlara borç olarak verilen 5 milyon 300 bin TL karşılığında 9 milyon TL faiz istedikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmatları ile uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.