İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca farklı müştekilere yönelik tefecilik faaliyetlerini ortak bir organizasyon ve örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında müşteki beyanları, MASAK analizleri, HTS ve baz kayıtları, banka hesap hareketleri, tapu ve araç tescil kayıtları ile şirketler arasındaki para transferleri incelemeye alındı.

HİYERARŞİK YAPI İÇİNDE HAREKET ETMİŞLER

Yapılan incelemelerde şüphelilerin belirli bir iş bölümü ve hiyerarşik yapılanma içerisinde hareket ettikleri, faiz karşılığında para vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin, müştekilere ait araç ve taşınmazları gerçek bedelleriyle örtüşmeyen işlemlerle devraldıkları, para hareketlerini farklı şahıs ve şirket hesapları üzerinden gerçekleştirerek gizlemeye çalıştıkları belirlendi. Ayrıca borçların tahsili sırasında müştekilere yönelik tehdit ve cebir içerikli eylemlerde bulundukları belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Van ve Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheliden 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 6 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen şüphelilere ait araçlar ile tefecilik faaliyetleri karşılığında müştekilerden temin edildiği belirlenen arsa, konut ve daire niteliğindeki taşınmazlara el konuldu.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör