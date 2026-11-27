İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca farklı müştekilere yönelik tefecilik faaliyetlerini ortak bir organizasyon ve örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında müşteki beyanları, MASAK analizleri, HTS ve baz kayıtları, banka hesap hareketleri, tapu ve araç tescil kayıtları ile şirketler arasındaki para transferleri incelemeye alındı.

HİYERARŞİK YAPI İÇİNDE HAREKET ETMİŞLER

Yapılan incelemelerde şüphelilerin belirli bir iş bölümü ve hiyerarşik yapılanma içerisinde hareket ettikleri, faiz karşılığında para vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin, müştekilere ait araç ve taşınmazları gerçek bedelleriyle örtüşmeyen işlemlerle devraldıkları, para hareketlerini farklı şahıs ve şirket hesapları üzerinden gerçekleştirerek gizlemeye çalıştıkları belirlendi. Ayrıca borçların tahsili sırasında müştekilere yönelik tehdit ve cebir içerikli eylemlerde bulundukları belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Van ve Afyonkarahisar'da 24 Kasım Salı günü eş zamanlı düzenlenen operasyonda 34 şüpheliden 31'i yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

16 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 16'sı Hakimlikçe tutuklanırken 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör