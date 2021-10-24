Tefriciye Duası Okunuşu: Salat-ı Münciye, 444 Salat-ı Tefriciyye Duası Okumanın Fazileti

Salat-ı Münciye ve Salat-ı Tefriciye, Tefriciye duaları olarak adlandırılmıştır. Asr-ı saadetten sonra tanzim edilmiş dua türlerinden olan bu duaları okumanın faziletleri hakkında birçok bilgi yer alır. Her iki duayı da okumak isteyenler doğru yerdeler. Tefriciye duaları hem Arapça hem de Türkçe okunuşu, anlamı, meali ve faziletleri hakkında bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Salat-ı Münciye ve 444 Salat-ı Tefriciye duası okumanın fazileti ve diğer merak edilenler aşağıda yer alıyor.

Salatı Tefriciyye Duası Okunuşu

"Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi'l 'ukadu ve tenfericu bihi'l-kürabu ve tukdâ bihi'l-havâicu ve tünâlü bihi'r-rağâibu ve husnu'l-havâtimi ve yusteska'l-ğamâmu bi-vechihi'l-kerîmi ve 'alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-'adedi külli ma'lûmin lek."

Salatı Tefriciyye Duası Türkçe Anlamı

"Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e kâmil bir salât ile salât ve selâm eyle! O öyle bir zâttır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste tarafından bilinen varlıklar sayısınca O'nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun"

Salat-ı Münciye Duası Okunuşu

"Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî'al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî'isseyyi'âat ve terfe'unâ bihâ indeke a'ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa'l gayât, min cemî'il hayrâti fi'l hayâti ve ba'del memâat, inneke alâ külli şey'in kadîr."

Salat-ı Münciye Duası Türkçe Anlamı

"Allah'ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ'ya salât eyle. Öyle bir salât ki; o salât vesîlesiyle bizi bütün korku ve âfetler-den kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesîlesiyle bizi, hayâtta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin."

Tefriciyye Duası Nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sıkça sorulan sorular köşesinde de tefriciyye duaları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu dua hakkında yapılan açıklamalar şöyle;

"Salât-ı münciye", "Salât-ı tefrîciye" duaları, Hz. Peygamberden (s.a.s.) nakledilen dualardan değildir. Bunlar, Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-ü selâm getirmeyi emreden âyetine istinaden asr-ı saâdetten çok sonraları tanzim edilmiş salât-ü selâm türü dualardır.

Dualar Allah'a arz edilmeden önce, Allah'a hamd-ü senâ ve Peygamberine de salât-ü selâm getirilmelidir. Resûlullah (s.a.s.), dua eden bir adamın, dua sırasında kendisine salât ve selam okumadığını görmüş ve "Bu kimse acele etti." buyurmuş, sonra adamı çağırıp "Biriniz dua ederken, Allah Teâla'ya hamd-ü senâ ederek başlasın, sonra O'nun Peygamberine salât okusun, sonra da dilediğini istesin." (Ebû Dâvûd, Vitr, 23) buyurmuştur.

Tefriciyye Duası Okumanın Faziletleri

Tefriciye duası oldukça sık okunan ve meşhur hale gelmiş dualardan birisi olarak dikkat çekmektedir. İhlas Suresi ile birlikte okunduğunda kişinin istediklerinin gerçekleşmesi, hayatında ortaya çıkan sıkıntılardan kurtulması, başlarına gelen hastalık ve zorlukların üstesinden gelmek için etkili olacağı belirtilmektedir. Salat-ı-ı Tefriciye 100 defa ya da 41 defa okumaya devam edildiğinde kişinin zamanla sıkıntısının giderileceği ve rızkının bollaşacağı söylenmiştir.

Belaların def edilip ortadan kalkması ve hayırlı olan bir işin gerçekleşmesi için ise bu duanın 444 defa okunması gerektiği söylenmiştir.