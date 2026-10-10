Haberler Yaşam Haberleri Tek bir ağacın kaldığı adada mucize gerçekleşti: Hiçbir şey ekmeden bitki örtüsü yüzde 2000 arttı!
Giriş Tarihi: 10.10.2026 11:30

Tek bir ağacın kaldığı adada mucize gerçekleşti: Hiçbir şey ekmeden bitki örtüsü yüzde 2000 arttı!

Karayipler'deki sarp ve kayalık Redonda Adası, yıllar önce madencilik faaliyetleri ve adaya bırakılan zararlı hayvanlar yüzünden üzerinde sadece tek bir ağacın kaldığı gri bir kayalığa dönüşmüştü. Çevre korumacılar adaya hiç fidan dikmeden mucize yarattı. Bitki örtüsü %2.000'den fazla artarken, hayvan popülasyonu kendiliğinden geri döndü!

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HİLAL AYTAÇ HİLAL AYTAÇ Yaşam
Tek bir ağacın kaldığı adada mucize gerçekleşti: Hiçbir şey ekmeden bitki örtüsü yüzde 2000 arttı!
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Dünya üzerindeki ekosistemlerin ne kadar kırılgan olabileceğini ama doğru müdahalelerle ne kadar inanılmaz bir şekilde kendini yenileyebileceğini gösteren tarihe geçecek bir çevre başarı öyküsü gün ışığına çıktı. Antigua ve Barbuda'ya bağlı, sarp uçurumlarla çevrili, yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğundaki insansız Karayip adası Redonda, bir zamanlar adeta can çekişiyordu.

Tek bir ağacın kaldığı adada mucize gerçekleşti: Hiçbir şey ekmeden bitki örtüsü yüzde 2000 arttı!

Onlarca yıl süren tahribat sonucunda üzerinde yalnızca tek bir ağacın ayakta kaldığı ada, bugün doğanın muhteşem direnişini gözler önüne seriyor.

Tek bir ağacın kaldığı adada mucize gerçekleşti: Hiçbir şey ekmeden bitki örtüsü yüzde 2000 arttı!

"BEYAZ ALTIN" UĞRUNA MAHVOLAN BİR ADA

Kristof Kolomb'un 1493'te keşfettiği Redonda adasının kaderi, 19. yüzyılda deniz kuşu dışkılarından oluşan ve tarımda gübre ile barut yapımında kullanılan "beyaz altı" (guano) nedeniyle tamamen değişti. En yoğun dönemde yılda 4.000 ton guano ihraç edilen adadaki madencilik faaliyetleri I. Dünya Savaşı ile sona erdi.

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Tek bir ağacın kaldığı adada mucize gerçekleşti: Hiçbir şey ekmeden bitki örtüsü yüzde 2000 arttı!

Ancak madenciler adadan ayrılırken yanlarında getirdikleri hayvanları geride bıraktı. Adadaki keçiler bitki örtüsünü tamamen tüketirken, siyah fareler ise yumurtalara, kuşlara ve kertenkelelere saldırdı. Toprağı tutacak kök kalmayınca toprak denize kaydı, deniz tabanı boğuldu, kuşlar yuva yapmayı bıraktı ve aç kalan keçiler bile telef oldu.

Tek bir ağacın kaldığı adada mucize gerçekleşti: Hiçbir şey ekmeden bitki örtüsü yüzde 2000 arttı!

HİÇBİR ŞEY DİKİLMEDİ, SADECE ZARARLILAR TEMİZLENDİ

2016 yılında Antigua ve Barbuda hükümeti, yerel Environmental Awareness Group (EAG) ve Fauna & Flora gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte devasa bir restorasyon programı başlattı.

Tek bir ağacın kaldığı adada mucize gerçekleşti: Hiçbir şey ekmeden bitki örtüsü yüzde 2000 arttı!

İlk adım: Sarp yamaçlardaki yaklaşık 60 keçi elle yakalanarak helikopterlerle adadan tahliye edildi.

İkinci adım: Adada kamp kuran uzmanlar, her köşeye zehirli yemler yerleştirerek yaklaşık 6.000 fareyi temizledi ve 2018'de Redonda resmen farelerden arındırılmış ilan edildi.

Tek bir ağacın kaldığı adada mucize gerçekleşti: Hiçbir şey ekmeden bitki örtüsü yüzde 2000 arttı!

GÖZLER ÖNÜNDE GERÇEKLEŞEN MUAZZAM DÖNÜŞÜM

Doğa korumacılar adaya hiçbir bitki dikmedi veya dışarıdan yeni bir canlı türü getirmeden tamamen doğal bir süreç izledi. Sonuçlar ise harikaydı:

  • Adadaki bitki örtüsü kütlesi %2.000'den fazla artış gösterdi.
  • 2012'de 17 olan bitki türü sayısı 2019'da yaklaşık 90'a ulaştı.
  • Daha önce yıl boyu sadece tek bir kara kuşunun yaşadığı adaya 15 farklı kara kuşu türü geri döndü.
  • Dünyada başka hiçbir yerde yaşamayan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki siyah Redonda ejderi (kertenkele) türünün sayısı 2017'den bu yana 13 katına çıktı.
Tek bir ağacın kaldığı adada mucize gerçekleşti: Hiçbir şey ekmeden bitki örtüsü yüzde 2000 arttı!

Bugün bölge, yaklaşık 30.000 hektarlık kara ve deniz alanını kapsayan Redonda Ekosistem Rezervi olarak korunuyor.

Tek bir ağacın kaldığı adada mucize gerçekleşti: Hiçbir şey ekmeden bitki örtüsü yüzde 2000 arttı!

Uzmanlar, bu muazzam başarının sürmesi için adaya yaklaşan teknelerin rodyent (kemirgen) kontrolünden geçmesi gerektiğini, çünkü ekosistemi yeniden mahvetmek için tek bir fare bile yetebileceğini vurguluyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Tek bir ağacın kaldığı adada mucize gerçekleşti: Hiçbir şey ekmeden bitki örtüsü yüzde 2000 arttı!
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