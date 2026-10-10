Tek bir ağacın kaldığı adada mucize gerçekleşti: Hiçbir şey ekmeden bitki örtüsü yüzde 2000 arttı!

Dünya üzerindeki ekosistemlerin ne kadar kırılgan olabileceğini ama doğru müdahalelerle ne kadar inanılmaz bir şekilde kendini yenileyebileceğini gösteren tarihe geçecek bir çevre başarı öyküsü gün ışığına çıktı. Antigua ve Barbuda'ya bağlı, sarp uçurumlarla çevrili, yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğundaki insansız Karayip adası Redonda, bir zamanlar adeta can çekişiyordu.