Tek kişilik koltuk devri bitiyor! Salonlarda yeni dönem başladı

Oturma odalarının görünümünü değiştiren yeni dekorasyon anlayışı, bu kez tek kişilik koltukları hedef aldı. Bir dönem salonların en dikkat çekici parçaları arasında yer alan bu mobilyaların karşısına farklı tasarımlar çıktı. Ev sahiplerinin ilgisini çeken yeni modeller, salonlarda daha özgür ve alışılmışın dışında bir düzenin kapısını aralıyor.
Salonlarda öne çıkan değişimlerden biri modüler oturma sistemleri. Birbirinden bağımsız parçalardan oluşan bu modeller, ihtiyaç duyulduğunda farklı şekillerde bir araya getirilebiliyor. Böylece salonun büyüklüğüne ve kullanım amacına göre oturma düzenini değiştirmek mümkün oluyor.
Özellikle taşınma, oda düzenini yenileme veya misafir ağırlama gibi durumlarda farklı yerleşim seçenekleri sunması, modüler mobilyaları dikkat çekici hale getiriyor. 2026 mobilya trendlerinde de değiştirilebilir ve farklı alanlara uyum sağlayabilen oturma sistemleri öne çıkıyor.
Keskin köşeli ve sert hatlı mobilyaların yanında daha yumuşak formlara sahip tasarımlar da dikkat çekiyor. Yuvarlak sırt detayları, kavisli kolçaklar ve organik hatlarla tasarlanan koltuklar, salonlarda daha akıcı bir görünüm oluşturuyor.
Tek kişilik koltuklarda da görülen bu tasarım anlayışı, yalnızca klasik berjerlerle sınırlı kalmıyor. Kavisli ikili koltuklar ve geniş oturumlu lounge modelleri, salonun dekorasyonunda tek başına dikkat çeken parçalar arasında yer alıyor.
Salonlarda kullanım alanı genişleyen mobilyalardan biri de puflar. Eskiden çoğunlukla koltukların yanında dekoratif amaçla kullanılan bu parçalar, artık ek oturma alanı ve ayak uzatma ünitesi olarak da değerlendiriliyor.
Geniş ve minderli puf modelleri, ihtiyaç duyulduğunda misafirler için oturma alanına dönüşebiliyor. Bazı tasarımlarda depolama bölmesi de bulunuyor. Böylece hem işlevsel hem de dekoratif bir çözüm sunuluyor. Birden fazla küçük pufun birlikte kullanılması da salonun oturma düzenini daha esnek hale getirebiliyor.
Tek kişilik koltuk yerine tercih edilebilecek seçeneklerden biri de kompakt ikili koltuklar. Özellikle dar salonlarda fazla yer kaplamadan iki kişilik oturma alanı oluşturabilen bu modeller, farklı mobilyalarla birlikte kullanılabiliyor.
Aynı takımın parçalarını kullanmak yerine farklı renk ve kumaşlardaki koltukları bir araya getirmek de dekorasyona daha kişisel bir görünüm kazandırıyor. Böylece salonlarda birbirinin aynısı mobilyalar yerine farklı tasarımların bir arada kullanıldığı oturma köşeleri oluşturulabiliyor.
Tek kişilik koltuk yerine farklı bir model tercih ederken salonun büyüklüğü ve mevcut mobilyaların yerleşimi dikkate alınmalı. Büyük modüler koltuklar geniş alanlarda kullanışlı olabilirken küçük salonlarda geçiş alanlarını daraltabilir. Puf ve kompakt ikili koltuklar ise daha sınırlı alanlarda alternatif oluşturabilir.
Mobilyanın yalnızca görünümü değil, oturum derinliği, kumaşının temizlenebilir olması, iskelet yapısı ve günlük kullanım ihtiyaçlarına uygunluğu da değerlendirilmelidir. Dekorasyonda öne çıkan trendleri takip ederken salonun gerçek kullanım alışkanlıklarına uygun seçim yapmak önem taşıyor.