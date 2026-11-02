Tek kişilik koltuk devri bitiyor! Salonlarda yeni dönem başladı

TEK KİŞİLİK KOLTUKLARIN YERİNİ MODÜLER OTURMA GRUPLARI ALIYOR

Salonlarda öne çıkan değişimlerden biri modüler oturma sistemleri. Birbirinden bağımsız parçalardan oluşan bu modeller, ihtiyaç duyulduğunda farklı şekillerde bir araya getirilebiliyor. Böylece salonun büyüklüğüne ve kullanım amacına göre oturma düzenini değiştirmek mümkün oluyor.

Özellikle taşınma, oda düzenini yenileme veya misafir ağırlama gibi durumlarda farklı yerleşim seçenekleri sunması, modüler mobilyaları dikkat çekici hale getiriyor. 2026 mobilya trendlerinde de değiştirilebilir ve farklı alanlara uyum sağlayabilen oturma sistemleri öne çıkıyor.