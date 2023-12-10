Yozgat'ta soğuk kış günlerinde bot ve montu olmayan çocuklara ulaşmak için tek kişilik bir yardım kampanyası başlayan Arzu Köylüoğlu'nun "Yozgatlı çocuklar üşümesin" çağrısı yüzlerce hayırsevere ulaştı. Kampanya ile 6 yılda 2 bin 500 çocuğa ulaşıldı. Köylüoğlu'nun bu yolculuğu, hem Yozgat'ın hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen desteklerle devam ediyor.

ARZU'NUN YARDIM ÇAĞRISI KARŞILIK BULUYOR

Arzu Köylüoğlu'nun yardım seferberliği hem şehirde hem de ülkenin dört bir yanında yaşayanlardan büyük destek gördü. Artık etrafında "tek kişilik yardım ordusu" olarak bilinen Köylüoğlu, bir çağrı ile başladığı bu yolculukta, yüzlerce insanın desteğini aldı. Sosyal medyada karşılaştığı bir projeden esinlenerek Yozgat'ta benzer bir çalışma yapmaya karar veren Köylüoğlu, kampanyayı her yıl büyüterek sürdürüyor.

2016'TAN BUGÜNE 2 BİN 500 ÇOCUK

Sabah Muhabiri Tarık Yılmaz'a kış döneminin yeni kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Köylüoğlu, 2016 yılında Yavuz Selim İlkokulu'ndan alınan ihtiyaç listesiyle başladığı kampanyanın devam etmesinden heyecan duyduğunu söyledi. Köylüoğlu, okul müdürlerine giderek ihtiyaç sahibi çocukların listesini aldığını ve hayırseverlere ulaştırdığını, bu şekilde toplanan yardımlarla çocukların beden ve yaşlarına uygun kıyafetleri gizlilik ilkeleri çerçevesinde çocuklara ulaştırdığını ifade etti

ESNAF DUYARSIZ KALMADI

Köylüoğlu kampanyaya esnafın da duyarsız kalmadığını kaydetti. "Kampanya, Yozgat esnafının da desteğiyle büyüyor. Pandemi sürecinde zorluk yaşayan esnafa da katkı sağlamak için, alışverişlerini yerel işletmelerden yaparak aynı zamanda ekonomiye az da olsa katkı sağlamaya çalıştık" diyen Köylüoğlu: "Aldığımız kıyafetleri Yozgat'ın yerel gazetesi Çamlık Gazetesi'nden arkadaşlarımızla okullara götürerek, doğrudan okul müdürlerine teslim ediyoruz. Bu süreçte, hiçbir çocuğun yüzünü göstermiyoruz, hiçbir çocuğun da beni görmesine izin vermiyorum. Önemli olan, çocukların sıcak bir kış geçirmesi" dedi.

BU YIL Kİ HEDEF 200 ÇOCUK!

Kampanya, Türkiye'nin her yerinden destek alıyor. İş adamları ve maaşlı çalışanların yanı sıra, tanıdık ya da tanımadık pek çok kişiden yardım geliyor. Köylüoğlu, kampanyanın görünen yüzü olsa da, asıl destekçilerin bu iyilik sahipleri olduğunu vurguladı. Şu ana kadar 2 bin 500 çocuğa ulaşan bu kampanya, bu yıl 200 çocuğa daha ulaşmayı hedefliyor. Köylüoğlu tüm yardımseverleri kış soğukları artmadan tespit edilen 200 çocuğa yardımları ulaştırmak istediğini söyledi.