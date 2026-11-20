Meksika Yumurta Tüketiminde Zirveden Düştü!

Meksika, uzun yıllardır kişi başına en çok yumurta düşen ülke olma unvanına sahipti. Yumurta, Meksika mutfağının ve dar gelirli ailelerin en önemli protein kaynağı olsa da ülke bu yıl listede geri düştü.

Ülkede kahvaltının yanı sıra öğle ve akşam yemeklerinde de (soslu yumurtalar, tortilla içi karışımlar) yumurta ana öğün olarak kullanılıyor.

Ancak bu yıl liste yeniden yazıldı...