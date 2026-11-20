İşte şaşırtıcı verilerle en çok yumurta tüketen ülkeler sıralaması;
Meksika Yumurta Tüketiminde Zirveden Düştü!
Meksika, uzun yıllardır kişi başına en çok yumurta düşen ülke olma unvanına sahipti. Yumurta, Meksika mutfağının ve dar gelirli ailelerin en önemli protein kaynağı olsa da ülke bu yıl listede geri düştü.
Ülkede kahvaltının yanı sıra öğle ve akşam yemeklerinde de (soslu yumurtalar, tortilla içi karışımlar) yumurta ana öğün olarak kullanılıyor.
Ancak bu yıl liste yeniden yazıldı...
Arjantin'de Saniyede 571 Yumurta Tüketiliyor!
Arjantin Tavukçuluk Üreticileri Derneği (CAPIA), 2025'in ilk yarısında tüketimin kişi başı yıllık 380-400 adet bandına ulaştığını duyurdu. Bu, saniyede 571 yumurta tüketilmesi anlamına geliyor.
Japonya ve Çin, yumurtayı sadece kahvaltıda değil, ana yemeklerde ve eriştelerde (noodle) çok sık kullandıkları için listenin en üst sıralarında sabit kalıyorlar.
Dünya genelinde ortalamaya bakıldığında kişi başı yıllık yumurta tüketimi yaklaşık 180-190 adet civarındadır.
Türkiye, yıllık toplam yumurta üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde yer alırken, kişi başı tüketimde de dünya ortalamasının üzerine çıkmış durumda.
Türkiye'nin küresel yumurta tüketimi sıralamasındaki güçlü konumu, derin bir kökü olan Türk kahvaltı kültürüyle doğrudan ilişkili. Sabah sofralarının vazgeçilmezi olan menemen, sucuklu yumurta ve haşlanmış yumurta gibi geleneksel lezzetler, toplumun beslenme alışkanlıklarını şekillendirerek bizi dünya ortalamasının oldukça üzerine taşıyor.
Bu zengin mutfak mirası, yumurtayı sadece bir gıda maddesi değil, aynı zamanda kahvaltı sofralarının ana taşıyıcısı haline getirerek Türkiye'nin listedeki yerini sağlamlaştırıyor.
Ülkelerin Yıllık Kişi Başı Yumurta Tüketimi
İşte o sıralama ve Türkiye'nin listedeki yeri;
1. Arjantin ~400+
2025'in ilk yarısında tarihi bir rekor kırarak Meksika'yı geride bıraktı.
2. Meksika ~394
Yumurta, protein kaynağı olarak temel gıda maddeleri arasında yer alıyor. Yıllardır dünya lideriydi, şu an Arjantin ile zirve mücadelesinde.
3. Kolombiya ~343
Latin Amerika'nın yükselen yıldızı.
4. Japonya ~337
Asya'da kişi başı tüketimde hala en üst sıralarda.
5. Çin ~310 - 320
Toplam üretimde 1. olsa da kişi başı tüketimde 5. sırada.
6. Türkiye ~294
Son raporlar (2025 başı) Türkiye'nin 300 sınırına dayandığını gösteriyor.
7. Brezilya ~288
2026 hedefi olarak 300 adedi belirlemiş durumdalar.
8. ABD ~280
Fiyat dalgalanmaları ve kuş gribi nedeniyle tüketim bir miktar baskılandı.
9. İspanya ~273
Avrupa Birliği içerisindeki en yüksek tüketim oranlarından biri.
10. Almanya ~249
Ekonomik sebeplerle yumurtaya yönelimin en çok arttığı Avrupa ülkesi.
Peki, dünya üzerinde yumurta ile yapılan yemeklerin en güzeli sizce hangisi?
İşte, TasteAtlas'ta binlerce kullanıcının oylamasıyla seçilen "En İyi Yumurtalı Yemekler" listesi ve Türk mutfağının tadına doyulmaz 4 lezzetinin sıralamadaki yeri;
30. Kaygana - Türkiye - 3.9
29. Kabaklı Omlet - Toskana, İtalya - 3.9
28. Huevos rancheros - Meksika - 4.0
27 - Uitsmijter spek en kaas - Hollanda - 4.0
26. Frittata al tartufo - Umbria, İtalya - 4.0
25. Oyakodon - Tokyo, Japonya - 4.0
24. Omurice - Japonya - 4.0
23. Fritaja sa šparogama - İstria, Hırvatistan - 4.0
22. Háo jiān (İstiridye omleti) - Fujian, Çin - 4.0
21. Onsen tamago - Japonya - 4.0
20. Masala omleti - Hindistan - 4.1
19. Huevos divorciados - Meksika - 4.1
18. Perico Venezolano - Venezuela - 4.1
17. Çılbır - Türkiye - 4.1
16. Tortilla de patata - Extremadura, İspanya - 4.1
15. Chawanmushi - Kyoto, Japonya - 4.1
14. Menemen - Türkiye - 4.1
13. Eggs Benedict - New York, Amerika Birleşik Devletleri - 4.1
12. Arepa de huevo - Kolombiya - 4.1
11. Lujidan (Soya yumurtası) - Çin - 4.2
9. Fan qie chao dan (Domates ve yumurta kızartma) - Çin - 4.2
8. Ispanaklı yumurta - Türkiye - 4.2
7. Staka me ayga - Hanya, Yunanistan - 4.2
6. Huevos rotos - Madrid, İspanya - 4.2
5. Şakşuka - Tunus - 4.2
4. Tortang talong - Filipinler - 4.3
3. Tortilla de Betanzos - Betanzos, İspanya - 4.3