Tek yaşayanların oranı yüzde 20’ye çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 15-21 Mayıs Aile Haftası'na özel olarak 'İstatistiklerle Aile, 2024' bültenini yayımladı. Buna göre hane halkı büyüklüğü azalma eğilimi göstererek 3.11 kişiye düştü. Ortalama hanehalkı büyüklüğü en yüksek il yüzde 4.85 kişi ile Şırnak olurken en düşük il ise yüzde 2.53 ile Giresun ve Çanakkale oldu. Öte yandan tek kişilik hanehalkları oranı da arttı. 2023'te yüzde 19.7 olarak kayıtlara geçen tek kişilik hanehalkı oranı 2024'te de artış göstererek yüzde 20'ye yükseldi. Verilere göre yaş grubu 25-29 olup hiç evlenmeyenlerin yüzde 72.6'sının ebeveynleri ile yaşadığı görüldü. Bu oranın yüzde 44.8'ini erkekler, yüzde 27.9'unu ise kadınlar oluşturdu. TÜİK'in yaptığı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre ise 2024 sonuçlarına göre bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 72.9 olurken, bunu yüzde 13.2 ile çocukları, yüzde 3.4 ile eşi, yüzde 3 ile anne/babası ve yüzde 1.9 ile torunları takip etti.