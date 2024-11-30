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Giriş Tarihi: 30.11.2024 15:50

Tekerlekli sandalye aküsü yangın çıkarttı: Feci şekilde can verdi!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tek yaşayan bedensel engelli Tuncay Nebili, tekerlekli sandalyesinin aküsünden çıkan yangın sonucu feci şekilde can verdi.

İHA
Tekerlekli sandalye aküsü yangın çıkarttı: Feci şekilde can verdi!

Yangın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evde yalnız yaşayan bedensel engelli Tuncay Nebili'nin evinden yükselen dumanı gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında Nebili hayatını kaybederken, yapılan ilk incelemelere göre yangının tekerlekli sandalyenin aküsünden çıktığı tespit edildi. Nebili'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Tekerlekli sandalye aküsü yangın çıkarttı: Feci şekilde can verdi!
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