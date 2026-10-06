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Giriş Tarihi: 6.10.2026 14:32

Tekirdağ’da bir garip olay! Oyuncak tabancayla kuyumcu soygunu hüsranla bitti: Tezgahtarın o hareketi acemi hırsızı böyle kaçırdı!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kapüşonlu giysi ve yüzünde maskesi bulunan hırsız kuyumcuyu soymak istedi. Oyuncak tabancayla kuyumcuya giren cemi hırsızı kadın görevlinin o hareketi böyle kaçırdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Tekirdağ’da bir garip olay! Oyuncak tabancayla kuyumcu soygunu hüsranla bitti: Tezgahtarın o hareketi acemi hırsızı böyle kaçırdı!
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Olay, sabah saatlerinde Kapaklı'nın Pınar Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. Kapüşonlu giysi ve yüzünde maske bulunan kişi, kuyumcuya girerek, elindeki poşetten tabancayı çıkarıp, tezgahın arkasındaki kadın çalışana doğrultarak 'Bu bir soygundur' deyip altınları istedi.

'NE SOYGUNU YA'

Kadın ise 'Ne soygunu ya' diyerek, hareketlenip tezgahın altındaki alarma bastı. Bunun üzerine panikleyen şüpheli, koşarak kaçtı. Kadının bir süre peşinden koştuğu şüpheli, ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Yaşanan soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ACEMİ HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatıp, güvenlik kameralarını inceleyen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin elindeki tabancanın oyuncak olduğunu belirledi. Polis, soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAPAKLI #TEKİRDAĞ

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Tekirdağ’da bir garip olay! Oyuncak tabancayla kuyumcu soygunu hüsranla bitti: Tezgahtarın o hareketi acemi hırsızı böyle kaçırdı!
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