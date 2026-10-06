Tekirdağ’da bir garip olay! Oyuncak tabancayla kuyumcu soygunu hüsranla bitti: Tezgahtarın o hareketi acemi hırsızı böyle kaçırdı!

'NE SOYGUNU YA'

Kadın ise 'Ne soygunu ya' diyerek, hareketlenip tezgahın altındaki alarma bastı. Bunun üzerine panikleyen şüpheli, koşarak kaçtı. Kadının bir süre peşinden koştuğu şüpheli, ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Yaşanan soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.