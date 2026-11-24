



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Nihal Ç. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 çocuk annesi kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nihal Ç. hayatını kaybetti.