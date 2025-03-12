Tekirdağ’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü alarma geçirdi: Sosyal medya paylaşımı pes dedirtti!





DAHA ÖNCE DE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Daha önce de ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan sürücü, trafik polisi tarafından uzatılan alkolmetreyi üflemeyi reddetti. İşlemleri için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen A.A.'ya 63 bin 347 lira para cezası kesildi.