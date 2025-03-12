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Giriş Tarihi: 12.3.2025 19:13

Tekirdağ’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü alarma geçirdi: Sosyal medya paylaşımı pes dedirtti!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan lüks otomobil sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından bariyerlere çarparak kaza yaptı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 63 bin TL ceza kesilirken, şahsın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İHA
Tekirdağ’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü alarma geçirdi: Sosyal medya paylaşımı pes dedirtti!

Gece saatlerinde ilçe merkezindeki ana arterlerde devriye gezen polis ekipleri, seyir halindeki bir lüks otomobile dur ihtarında bulundu. Sürücünün ikazlara uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ne giren (Sarılar yolu) A.A. idaresindeki lüks otomobil, çevre yolu dönel kavşağında bariyerlere çarparak kaza yaptı. Sürücü A.A., bariyerlere saplanan araçtan yara almadan çıktı.



DAHA ÖNCE DE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Daha önce de ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan sürücü, trafik polisi tarafından uzatılan alkolmetreyi üflemeyi reddetti. İşlemleri için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen A.A.'ya 63 bin 347 lira para cezası kesildi.

Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.



PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Kaza sonrası A.A.'nın sosyal medyadan paylaştığı, "Kafanız güzelken araç kullanmayın, polisten kaçmayın" şeklinde hikayesine yazdığı mesajı dikkat çekti.

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Tekirdağ’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü alarma geçirdi: Sosyal medya paylaşımı pes dedirtti!
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