Tekirdağ’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü alarma geçirdi: Sosyal medya paylaşımı pes dedirtti!

Gece saatlerinde ilçe merkezindeki ana arterlerde devriye gezen polis ekipleri, seyir halindeki bir lüks otomobile dur ihtarında bulundu. Sürücünün ikazlara uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ne giren (Sarılar yolu) A.A. idaresindeki lüks otomobil, çevre yolu dönel kavşağında bariyerlere çarparak kaza yaptı. Sürücü A.A., bariyerlere saplanan araçtan yara almadan çıktı.
DAHA ÖNCE DE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ
Daha önce de ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan sürücü, trafik polisi tarafından uzatılan alkolmetreyi üflemeyi reddetti. İşlemleri için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen A.A.'ya 63 bin 347 lira para cezası kesildi.