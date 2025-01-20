Tekirdağ’da esrarengiz ölüm: Aracında başından vurulmuş halde bulundu!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Eren Karahan, iddiaya göre önceki gece arkadaşlarıyla vakit geçirmek için evden çıktı. Karahan'dan bir daha haber alamayan ailesi, ertesi gün jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.