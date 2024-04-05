Tekirdağ’da fabrika yangını! İşçiler dumandan etkilendi

Yangın, saat 13.30 sıralarında Ergene ilçesinin Çerkezköy kara yolu üzerinde bulunan bulaşık süngeri ve bezi üreten fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanların kapladığı fabrikada çalışan bazı işçiler dumandan etkilendi. İşçilere sağlık ekipleri müdahale ederken, bazıları hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

10 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler tüm fabrikayı sararken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Fabrikada zaman zaman patlamalar yaşanırken, çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. Dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırılırken, diğer işçiler evlerine gönderildi.