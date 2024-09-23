Tekirdağ’da fabrika yangını korkuttu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dün yapı kimyasalları ve yalıtım malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Sık sık patlamaların meydana geldiği fabrikada parfüm kutuları çevreye sıçradı. Yangının fabrikaya yaklaşık 200 metre mesafede bulunan evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun bir caba harcadı. Yangının sıçradığı bir evde hafif hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrika kullanılamaz hale geldi. AA