Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü 20 yaralı
Giriş Tarihi: 11.1.2023 10:08 Son Güncelleme: 11.1.2023 10:21

Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü 20 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamyonet ile işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, ikisi ağır 20 kişi yaralandı.

LEVENT SİLİSTRE LEVENT SİLİSTRE
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü 20 yaralı

Tekirdağ'ın Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Yeniçiftlik istikametine seyreden Esat Sarısu idaresindeki kamyonet, yokuş aşağı viraja girdiği sırada karşı yönden gelen Nuri Ortaca idaresindeki işçileri taşıyan servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerinde can pazarı yaşandı. Kamyonette sıkışan şoför ve 1 yolcu itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çıkarıldı. Yaralanan 2'si ağır 20 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan kamyonet şoförü 22 yaşındaki Esat Sarısu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

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Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü 20 yaralı
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