Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü 20 yaralı

Tekirdağ'ın Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Yeniçiftlik istikametine seyreden Esat Sarısu idaresindeki kamyonet, yokuş aşağı viraja girdiği sırada karşı yönden gelen Nuri Ortaca idaresindeki işçileri taşıyan servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası olay yerinde can pazarı yaşandı. Kamyonette sıkışan şoför ve 1 yolcu itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çıkarıldı. Yaralanan 2'si ağır 20 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.