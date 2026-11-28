Ekiplerin yaptığı incelemede tarım aracında bulunan Burhan Çekiç'in öldüğü, aracı kullanan babası Oktay Çekiç ile kamyonet sürücüsü Erdem İşcan'ın da yaralandığı belirlendi. Yaralılar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından hayatını kaybeden Burhan Çekiç'in ağabeyi Bulut Çekiç ve yakınları geldikleri olay yerinde gözyaşı döktü.