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Giriş Tarihi: 21.10.2024 05:49

Tekirdağ’da feci kaza! Otomobil iş makinesine çarptı: 5 ölü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

DHA
Tekirdağ’da feci kaza! Otomobil iş makinesine çarptı: 5 ölü

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen otomobil, aynı yönde seyir halinde Ö.A.'nın kullandığı iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev topuna dönen otomobildeki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ölen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişinin cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, iş makinesi sürücüsü Ö.A.'yı gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tekirdağ’da feci kaza! Otomobil iş makinesine çarptı: 5 ölü
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