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Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:12

Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil takla attı, Midibüse çarptı: 1 ölü 5 yaralı!

Kaza, sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Ergeni’nin Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki Oktay Türkoğlu'nun kontrolünü yitirdiği otomobil takla atarak midibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Türkoğlu ile midibüsteki 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı. İşte haberin detayları...

DHA
Tekirdağ’da feci kaza: Otomobil takla attı, Midibüse çarptı: 1 ölü 5 yaralı!

Kaza, sabah saatlerinde Ergeni'nin Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Oktay Türkoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 39 AG 823 plakalı otomobil takla atıp, karşı yönden gelen fabrika personelini taşıyan S.Ç. yönetimindeki midibüs ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Türkoğlu ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oktay Türkoğlu, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil takla attı, Midibüse çarptı: 1 ölü 5 yaralı!
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