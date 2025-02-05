Tekirdağ’da husumet cinayeti: Vefa Şengün’ü tabancayla vurarak öldürdü!

Kanlı olay, gece saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanında eğlendikten sonra dışarıya çıkan Vefa Şengün, Metin A. ve Y.E.K.'ye, husumetlileri olduğu iddia edilen A.M.A tarafından tabancayla ateş edildi. Olayda vücuduna kurşun isabet eden Vefa Şengün ve Metin A. ağır, Y.E.K ise kolundan hafif yaralandı.