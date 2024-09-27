Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.İ.'nin kullandığı 59 B 0969 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada ana yolda ilerleyen Ö.G., yönetimindeki 31 AHE 948 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Y.İ., Ö.G. ile araçlardan birinde bulunan kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.İ.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.