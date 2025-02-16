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Giriş Tarihi: 16.2.2025 13:01

Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı...

İHA
Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 305 bin 260 adet dolu ve boş makaron, 490 kilogram açık kıyılmış tütün, 131 kilogram paketli tütün, 69 adet nargile tütünü (toplam 17 kilogram 250 gram), 302 mükerrer bandrol, 2 makaron dolum makinesi, 2 kompresör ve 7 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu
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