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Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:48 Son Güncelleme: 23.11.2021 11:49

Tekirdağ’da kaza: 2 ölü, 16 yaralı

Abdullah YALÇIN / SABAH Abdullah YALÇIN / SABAH
Tekirdağ’da kaza: 2 ölü, 16 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir otomobille servis aracı çarpıştı 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Muratlı'dan Büyükkarıştıran yönüne doğru hareket halindeki Özcan Özdemir (47), sevk ve idaresindeki otomobil, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Büyükkarıştıran istikametinden Muratlı yönüne doğru seyir halindeki R.Ö. yönetimindeki servis midibüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Özcan Özdemir ve araçta yolcu olarak bulunan Nalan Özdemir (47), çifti olay yerinde yaşamını yitirdi. Servis sürücüsü R.Ö. ile araçta bulunan 15 işçi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne taşındı. Kaza bölgesine gelen Emniyet Trafik ve Jandarma Trafik ekipleri ise, yol güvenliğini sağladı. Trafik diğer şeritten verildi. Ölümlü kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ’da kaza: 2 ölü, 16 yaralı
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