Olay, saat 03.00 sıralarında, Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak'ta meydana geldi. Binanın 3'üncü katında oturan Y.K., bir arkadaşıyla görüntülü konuşmak üzere balkona çıktı.
DEMİR KORKULUK KOPTU
Y.K., telefonla konuşurken yaslandığı demir korkuluğun kopup yerinden çıkmasıyla beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'da 3. katın balkonundan düşen kadın yaralandı! O anlar kamerada | Video
TALİHSİZ KADIN METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.K., kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.