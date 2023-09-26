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Giriş Tarihi: 26.9.2023 18:49

Tekirdağ'da korkunç kaza! Araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atarak tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü Kübra Özen (20) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA
Tekirdağ’da korkunç kaza! Araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Önerler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kübra Özen yönetimindeki 34 VY 5332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kübra Özen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobilde yaralanan Beyza Ş. ile Bora İ. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kübra Özen'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

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Tekirdağ'da korkunç kaza! Araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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