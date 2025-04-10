Tekirdağ’da tarihi eser niteliği olan kıyafet ele geçirildi!

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Malkara ilçesi Gazibey Mahallesi'nde ikamet eden Ö.T. ve T.T. isimli şahısların ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan kıyafet bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahısların kullandığı araç durdurularak Kom Şube Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Aramada, tarihi ve etnografik eser niteliği taşıdığı iddia edilen 1 adet kıyafet ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.