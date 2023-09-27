Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da yürek yakan kaza! Genç kız ve arkadaşlarını ölüm ayırdı
Giriş Tarihi: 27.9.2023 05:08

Tekirdağ'da yürek yakan kaza! Genç kız ve arkadaşlarını ölüm ayırdı

Tekirdağ Çorlu’da yoldan çıkan otomobilin takla atarak tarlaya yuvarlandığı kazada 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken 2 arkadaşı da yaralandı

İHA
Tekirdağ’da yürek yakan kaza! Genç kız ve arkadaşlarını ölüm ayırdı

Kaza, Önerler Mahallesi Kirazlı Çeşme mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Kübra Özen (20) idaresindeki 34 VY 5332 plakalı otomobil, çakıl yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya savruldu.

Kazada ters dönen aracın altında kalan sürücü Kübra Özen, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Bora İ. ve Beyza Ş. de yaralandı. Yaralı iki genç, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de, kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

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Tekirdağ'da yürek yakan kaza! Genç kız ve arkadaşlarını ölüm ayırdı
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