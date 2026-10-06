Tekirdağ’da zehir operasyonu: Uyuşturucuyu gizledikleri yer pes dedirtti!

UYUŞTURUCUYU PUSETLERE GİZLEMİŞLER

Yapılan çalışmalarda 43 şüphelinin uyuşturucu madde satıcısı olduğu değerlendirildi. Operasyonlarda zehir tacirlerinin uyuşturucu maddeleri saklamak amacıyla araçlarda oluşturduğu gizli düzenekler tespit edilirken, bazı uyuşturucuların ise evcil hayvan pusetlerine gizlendiği belirlendi.