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Giriş Tarihi: 12.11.2023 11:26

Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde beş ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda; 187 adet hap, 17 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 7 adet cep telefonu, 12 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

İHA
Tekirdağ’da zehir tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucuya yönelik çalışmalar sürüyor. Malkara İlçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak beş ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda; 187 adet hap, 17 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 7 adet cep telefonu, 12 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet av tüfeği, 2 adet dedektör, 11 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet USB bellek, 27 bin 235 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Olayla ilgilisi olan 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon: 8 gözaltı
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