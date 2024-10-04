Tekirdağ’daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı yaklaşık 20 itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 2 TOMA ve 2 AFAD ekibi müdahale etti.