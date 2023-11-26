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Giriş Tarihi: 26.11.2023 12:14

Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından yurt genelinde sağanak, kuvvetli rüzgar ve kar yağışı etkili oluyor. Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

AA
Tekirdağ’ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Edirne'de, Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde yağış etkili oluyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Balkan köyleri de sabah başlayan ve etkisini arttıran yağış nedeniyle beyaza büründü.

Trafik ekipleri, sınır kapısı yolunda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri de küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kırklareli'nde kar yağışı Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili oluyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın yoğun olduğu kesimlerde ulaşımın aksamaması için küreme ve tuzlama çalışmasında bulunuyor.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kent merkezinde de kar aralıklarla etkili oluyor.

Tekirdağ'da da yüksek kesimler kar nedeniyle beyaza büründü.

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Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
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