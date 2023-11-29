“Kadriye Ana“ isimli yakıt tankeri Zeytinburnu’nda karaya oturdu

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve Lodos nedeniyle hem denizde hem de karada birçok olumsuz olay meydana geldi. İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilenirken, deniz trafiği de bu durumdan etkilendi. Zeytinburnu açıklarında saat 01.00 sıralarında 79 metre uzunluğundaki ''Kadriye Ana' isimli yakıt tankeri dalgaların da etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu. Tankerin kaptanı bu gelişme üzerine yardım çağrısında bulundu.

İhbarla birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, tankerdeki mürettebatı ve karaya oturan tankeri kurtarmak için çalışma başlattı.

MÜRETTEBAT KURTARILDI

Tankerde bulunan mürettebatı kurtarmak için bir süre hazırlık yapıldı. Bu sırada Denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları önlem aldı. İtfaiye ekipleri tankerden atılan halat yardımıyla gemideki mürettebatı tek tek tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tankerde bulunan 11 mürettebat kurtarıldı. Tankerin ise sabah saatlerinde hava şartlarının uygun olması halinde kurtarılacağı öğrenildi. Tankerden kurtarılan mürettebat Kıyı Emniyetine bağlı ekipleri tarafından götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Zeytinburnu açıklarında karaya oturan tankerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Sahil Güvenlik Komuta Merkezi'nden alınan bilgiye göre; içinde 600 ton petrol bulunan 79 metre uzunluğundaki Kadrıye Ana isimli gemi, gece 01.07'de Zeytinburnu Sahili bölgesinde karaya oturmuştur. Gemide bulunan 11 mürettebat; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla kurtarılırken olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yapılan ilk incelemede olay nedeniyle herhangi bir çevre kirliliği ya da akaryakıt sızıntısının meydana gelmediği tespit edilmiş olup gemiyi kurtarma çalışmaları için uygun hava koşullarının oluşması beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.

KARTALDA BİR TEKNE BATTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından, kent genelinde fırtına etkisini sürdürüyor. Kartal Dragos sahilinde olumsuz hava koşullarının etkisi ile 1 tekne battı. Batan tekne vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, diğer teknelerin sahipleri ise teknelerini kurtarmak için takviye halatlar bağladı.

SİLİVRİ'DE İŞYERİNİN ÇATISI UÇTU 2 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Silivri'de fırtınanın etkisi ile Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu'nun kenarında bulunan iş yerinin çatısı uçtu. Bu sırada seyir halinde olan 2 araç zarar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde sahil şeritleri dev dalgalarının vermiş olduğu etkiden dolayı sular altında kaldı. Dev dalgaların kaldırım taşlarını sürüklediği görüldü.

BETON BLOKLARI BÜYÜK MECİDİYE CAMİİNİN AVLUSUNA SAVURDU

İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan fırtına Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camii'nin avlusunda hasara yol açtı. Deniz kenarındaki beton bloklar fırtına ve dalgaların etkisiyle yerinden kopup avluya savruldu. Fırtına tenteleri yere düşürürken, avludaki mermerler de zarar gördü.

İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMI ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ASKIYA ALINDI

İstanbul'da beklenen fırtına ve yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak çift yönlü askıya alındığını açıkladı.