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Giriş Tarihi: 27.11.2023 13:28

Tekne sahiplerinin kavgası cinayetle bitti

Fatih'e bağlı Balat sahilde iki tekne sahibi arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sona erdi. Osman K. (41), tarafından silahla göğsünden vurulan Ali Rıza Aslan (48) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Osman K., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
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Tekne sahiplerinin kavgası cinayetle bitti
Cinayetle sonuçlanan olay dün akşam saatlerinde Fatih Cibali Mahallesi Tramvay İstasyonu bitişiğinde bulunan Balat Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kıyıya demirleyen tekne sahiplerinden Osman K. ile Ali Rıza Aslan arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sıra içinde silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Osman K., birkaç el ateş ederek Ali Rıza Aslan'ı göğsünden yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar tekneye koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Rıza Aslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyette iki suç kaydı olduğu öğrenilen Osman K., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Tekne sahiplerinin kavgası cinayetle bitti
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