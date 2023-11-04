Teknede yanarak can verdi

Korkunç olay gece saat 02.00 sularında meydana geldi. Gece tekneden bir anda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANMIŞ CESET İLE KARŞILAŞTI

İhbarın ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede tekneyi söndürdü. Teknenin içinde yapılan kontrolde turizmci Ali Aslan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan üzüntü verici olayın ardından savcı olay yerine gelerek incelemede bulundu. Burada yapılan incelemelerin ardından Aslan'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KALKAN'I YASA BOĞDU

Yaşana korkunç olayın ardından Ali Aslan'ın hayatını kaybettiğini duyan yakınları ve Kalkanlıları gözyaşlarına boğuldu. Yapılan otopsinin ardından Aslan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kalkan'a götürüldü. Burada binlerce kişinin katıldığı cenaze törenin ardından Kalkan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yetkililer yangının nereden çıktığının araştırıldığını kaydetti. Havaların geceleri soğuk olması nedeni ile teknenin kapılarının kapalı olduğu bu keşide Ali Aslan'ın uyurken yangına yakalandığı kaydedildi.