Tekneler battı ağaçlar devrildi

Muğla ve çevresindeki illerde fırtına, sağanak ve toz taşınımı nedeniyle tekneler suya gömüldü, ağaçlar devrildi, cadde, sokak ve araçların üstü çamur ile kaplandı. Bodrum'da Ortakent ve Bitez'de 5 balıkçı teknesi suya gömülürken, bir vatandaş da teknesini vinçle sudan çıkarmaya çalıştı. Bodrum-Datça arası feribot seferleri de iptal edildi. Sahiller fırtına nedeniyle boş kalırken, kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı. Marmaris ilçesinin İçmeler Limanı'nda bağlı bulunan küçük bir motoryat, şiddetli fırtına nedeniyle su alarak battı. İzmir'in Çeşme ilçesinde de dolu yağışı ile birlikte yollar beyaza bürünürken, toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri çamura bulandı.