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Giriş Tarihi: 6.7.2022 10:03 Son Güncelleme: 6.7.2022 10:03

Teknik Direktör Nasıl Olunur? Teknik Direktör Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Teknik Direktör Nasıl Olunur? Teknik Direktör Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Teknik direktörlük, sporla ilgili olan çoğu insanın hayalini kurduğu mesleklerden bir tanesidir. Özellikle futbol başta olmak üzere ülkemizde oldukça rağbet gören bu meslek azim, kararlılık ve ciddi çalışma gerektirmektedir. Teknik direktör olmak isteyen bireylerin teknik direktör nasıl olunur sorusunun yanıtını ve teknik direktör olma şartlarını doğru bir şekilde bilmesi ve bu şartları doğru şekilde yerine getirmesi gereklidir.

Herhangi bir takımın ya da sporcunun başarı sağlayabilmesi için yöntemler ve stratejiler geliştiren kişilere teknik direktör adı verilir. Genel olarak takımın ya da sporcunun başarısı teknik direktörün başarısına ve becerisine bağlıdır. Ayrıca takımı motive etmek de teknik direktörün önemli görevleri arasındadır. Çoğu gencin hayali olan bu meslek hakkında yanıtı en çok merak edilen soru teknik direktör nasıl olunur sorusudur.

Teknik Direktör Nasıl Olunur?

Teknik direktör olabilmek için öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Bu konuda eğitim almak ve sertifika sahibi olmak da teknik direktör olabilmek için mecburi şarttır. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olarak alınan sağlık sertifikası ile belirli bir eğitim alarak teknik direktör olunabilir.

Teknik Direktör Olma Şartları Nelerdir?

Uzmanlaşmak istenilen alana bağlı olarak teknik direktörlük konusunda Bu eğitimler sonucunda alınan sertifikalar üzerinden resmi olarak teknik direktör olunur. Teknik direktör olmak için iki farklı yol bulunur.

Genellikle spor geçmişi bulunan kişiler federasyona başvurmak sureti ile gerekli sınavları geçerek teknik direktör olmaya hak kazanırlar. İkinci yol ise üniversitelerin spor bölümlerinden ya da beden eğitimi öğretmenliği üzerinden mezun olmak gereklidir. Mezun olduktan sonra antrenörlük eğitimi almalılar daha sonrasında sınavlarına giriş yaparak teknik direktör belgesi almaya hak kazanırlar.

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Teknik Direktör Nasıl Olunur? Teknik Direktör Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?
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