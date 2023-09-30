TEKNOFEST 2023 İzmir şampiyonu Bergama oldu

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında fikirler üretmeye ve çalışmaya devam eden Türkiye Kapsayıcılık Takımı Sözer Vurgun, Şaban Erkan, Taha Arben Vurgun, Seda Keskin Vurgun ve Fuat Alıcı'dan oluşan Bergama Belediyesi takımı İzmir genelinde ödül alan tek Teknofest Şampiyonu oldu. Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi'nde kurulan "Engelsiz Eğitim Teknolojileri Atölyesinde" Milli Teknoloji hamlesi kapsamında Dünyada bir ilk olan ve tasarım ve üretimi devam eden 'Özel Eğitim Materyalleri' önce ülkemizdeki öğrencilere sonrasında öncelikle Afrika'lı çocuklar olmak üzere tüm Dünya çocuklarına ulaşacak. Engellilerin eğitiminde Dünya'da bir ilk olan bu materyaller öğrencilerinin eğitiminde çok önemli bir farkındalık oluşturuyor.

BAŞKAN KOŞTU: TEKNOFEST BAŞARIMIZ TÜM DÜNYA ÇOCUKLARINA ARMAĞAN OLSUN

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu elde edilen başarıdan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Bergama Bilim Sanat Merkezi'nin genç dahilerini, eğitmenlerini ve ekibi tebrik etti. Başkan Koştu, "Bergama Belediyesi olarak eğitim ve öğretime çok önem veriyoruz. Geleceğimizin mimarı çocuklarımız için bugüne kadar sayısız desteklerimiz oldu. TEKNOFEST İzmir finalinde Bilim Sanat Merkezi'mizin öğrencilerimiz yarışarak birinciliği elde ettiler. Bergama Belediyesi olarak ülkemizin teminatı yavrularımıza her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Çocuklarımızı, emek veren idareci ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Bir ağabeyleri, bu şehrin bir hizmetkarı olarak biz her zaman onların yanındayız" dedi