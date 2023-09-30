Haberler Yaşam Haberleri TEKNOFEST 2023 İzmir şampiyonu Bergama oldu
Giriş Tarihi: 30.9.2023 12:16 Son Güncelleme: 30.9.2023 13:57

TEKNOFEST 2023 İzmir şampiyonu Bergama oldu

Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi ve Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BİLSEM öğrencilerinin projesi, Teknofest İzmir’de ilk kez düzenlenen Girişim Yarışması’nda Engelsiz Yaşam Teknolojileri Temasında Türkiye’deki en iyi 10 projeden biri seçilerek finalist olarak davet edilmişti. Binlerce proje arasından yarışmada birinciliği kazanan Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi ve Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BİLSEM’in ortak projesinde Bergama Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri birincilik ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

ERTAN GÜRCANER
TEKNOFEST 2023 İzmir şampiyonu Bergama oldu

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında fikirler üretmeye ve çalışmaya devam eden Türkiye Kapsayıcılık Takımı Sözer Vurgun, Şaban Erkan, Taha Arben Vurgun, Seda Keskin Vurgun ve Fuat Alıcı'dan oluşan Bergama Belediyesi takımı İzmir genelinde ödül alan tek Teknofest Şampiyonu oldu. Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi'nde kurulan "Engelsiz Eğitim Teknolojileri Atölyesinde" Milli Teknoloji hamlesi kapsamında Dünyada bir ilk olan ve tasarım ve üretimi devam eden 'Özel Eğitim Materyalleri' önce ülkemizdeki öğrencilere sonrasında öncelikle Afrika'lı çocuklar olmak üzere tüm Dünya çocuklarına ulaşacak. Engellilerin eğitiminde Dünya'da bir ilk olan bu materyaller öğrencilerinin eğitiminde çok önemli bir farkındalık oluşturuyor.

BAŞKAN KOŞTU: TEKNOFEST BAŞARIMIZ TÜM DÜNYA ÇOCUKLARINA ARMAĞAN OLSUN

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu elde edilen başarıdan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Bergama Bilim Sanat Merkezi'nin genç dahilerini, eğitmenlerini ve ekibi tebrik etti. Başkan Koştu, "Bergama Belediyesi olarak eğitim ve öğretime çok önem veriyoruz. Geleceğimizin mimarı çocuklarımız için bugüne kadar sayısız desteklerimiz oldu. TEKNOFEST İzmir finalinde Bilim Sanat Merkezi'mizin öğrencilerimiz yarışarak birinciliği elde ettiler. Bergama Belediyesi olarak ülkemizin teminatı yavrularımıza her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Çocuklarımızı, emek veren idareci ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Bir ağabeyleri, bu şehrin bir hizmetkarı olarak biz her zaman onların yanındayız" dedi

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbullular için peş peşe uyarı geldi: Özellikle akşam saatlerine dikkat...
İnternette 'İstanbul'da asla gidilmemesi gereken yer' olarak anılıyordu... Gece kulübünde akılalmaz turist vurgunu
Başkan Erdoğan'dan Elon Musk'a 'Teknofest' yanıtı: Seni görmekten büyük memnuniyet duyacağız
‘Sanatçı ihaneti’
Maltepe'de film sahnelerini aratmayan soygun! 4 dakikada 4 milyon
Mantarlar İETT otobüsünde değilmiş
İBB seçime aylar kala İstanbul'un arazisini satıyor! AK Partili Kabaktepe'den tepki
ABD'den Sırbistan'a Kosova çağrısı: Geri çekilin
3 yıllık yas bitti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
TEKNOFEST 2023 İzmir şampiyonu Bergama oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA