TEKNOFEST 2023’e rekor başvuru

Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen tüm teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek TEKNOFEST2023' başvuran takım ve yarışmacı sayıları belli oldu. 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST2023'e bu yıl 332 bin takım ve 100 binden fazla yarışmacı başvuruda bulundu. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, twitter hesabından yaptığı paylaşımda TEKNOFEST2023 takım ve yarışmacı sayıları belli olduğunu belirterek 332.000 takım ve 1.000.000'dan fazla yarışmacımız ülkemiz ve insanlığın geleceği için yarışmalara başvurdular ve proje ürettiler "açıklamasında bulundu

13 MİLYON TL ÖDÜL

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'te teknoloji yarışmalarında başarılı çalışmalara imza atan gençlere de 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30

milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verecek.

41 TEKNOLOJİ YARIŞMASI DÜZENLENECEK

TEKNOFEST 2023'te uzay ve havacılıktan, sağlık ve yazılıma, ulaşım sistemlerinden tasarım ve

eğitime, çevre ve tarım teknolojilerine kadar birbirinden çeşitli ve tamamı geleceğin odak

alanlarında kurgulanmış gençlerin ilgiyle takip ettiği 41 farklı teknoloji yarışması düzenleniyor