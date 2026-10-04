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Giriş Tarihi: 4.10.2026 14:31

TEKNOFEST Güneydoğu'da Türk Yıldızları fırtınası esti!

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa’da gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları, nefes kesen akrobatik manevralarıyla gökyüzünde görsel şölen sundu. Binlerce kişi o anları gururla izledi.

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AA Yaşam
TEKNOFEST Güneydoğu’da Türk Yıldızları fırtınası esti!
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Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TÜRK YILDIZLARI'NIN UÇUŞU UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, Türk Yıldızları'nın uçuşuyla devam etti. Gökyüzünde gerçekleştirdikleri akrobatik hareketlerle alkış alan Türk Yıldızları, festival alanını dolduran binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı.

GÖKYÜZÜNDE NEFES KESEN GÖSTERİ

Yüksek hızı ve alçak uçuşuna rağmen Türk Yıldızları ekibinin aynı andaki manevraları, festival alanındaki coşkuyu artırdı. Ekibin uçuşları esnasında yerdeki binlerce kişi, gözünü kırpmadan gökyüzündeki görsel şöleni gurur ve heyecanla takip etti. Gösteriyi ilgiyle takip eden katılımcılar, uçakların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

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TEKNOFEST GÜNEYDOĞU BU AKŞAM SONA ERECEK

Gösteri sırasında sahneden Türk bayrağının anlamını anlatan "Bu Bayrak" şiiri de okundu. Şanlıurfa'da 30 Eylül'de başlayan TEKNOFEST Güneydoğu, kapanış seremonisi ve ödül töreniyle bu akşam sona erecek.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞANLIURFA #TEKNOFEST

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TEKNOFEST Güneydoğu'da Türk Yıldızları fırtınası esti!
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